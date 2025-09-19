En komplett burk med 1080Ti

Hallå, hallå

Lägger ut en burk åt en nära vän som jag frekvent spelar med:

"Tyst dator överlag med isolerade väggar. Lättåtkomligt fläktfilter i fronten som håller datorn dammfri längre.

Tar inte så mycket plats (ca 400mm djup), se mått;

https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-c...

"Grafikkort: MSI NVIDIA GeForce GTX 1080Ti GAMING

Moderkort: MSI B450 TOMAHAWK MAX

Processor: AMD RYZEN 7 3700X 8 kärnig processor

Processorkylare: Be quiet! DARK ROCK 4 PRO

Minnen: HyperX FURY 16GB RAM DDR4 3600MHz

Hårddisk : 1TB SSD Kingston Läshastighet 2200 MB/sek

Nätagg: Corsair RM750x Helmodulärt

Fläktar: Be quiet! PURE WINGS 2 tre st + en chassifläkt

Chassi: Fractal Design Define C

OBS! Skickas inte med post då jag inte kan garantera att de hanterar den försiktigt. Jag kan tänka mig frakta personligen inom en viss radie efter överenskommelse."

Hälsningar

Michael

