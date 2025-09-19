En komplett burk med 1080Ti

Delaxo
Medlem
●
Hallå, hallå
Lägger ut en burk åt en nära vän som jag frekvent spelar med:
"Tyst dator överlag med isolerade väggar. Lättåtkomligt fläktfilter i fronten som håller datorn dammfri längre.
Tar inte så mycket plats (ca 400mm djup), se mått;
https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-c...
"Grafikkort: MSI NVIDIA GeForce GTX 1080Ti GAMING
Moderkort: MSI B450 TOMAHAWK MAX
Processor: AMD RYZEN 7 3700X 8 kärnig processor
Processorkylare: Be quiet! DARK ROCK 4 PRO
Minnen: HyperX FURY 16GB RAM DDR4 3600MHz
Hårddisk : 1TB SSD Kingston Läshastighet 2200 MB/sek
Nätagg: Corsair RM750x Helmodulärt
Fläktar: Be quiet! PURE WINGS 2 tre st + en chassifläkt
Chassi: Fractal Design Define C
OBS! Skickas inte med post då jag inte kan garantera att de hanterar den försiktigt. Jag kan tänka mig frakta personligen inom en viss radie efter överenskommelse."
Hälsningar
Michael
6500kr är ju lite väl optimistiskt för så gamla grejer. Du får nog bumpa ner priset till rimliga 3000-3500kr.
5600X | ROG Strix B550-F GAMING | Samsung nvme 1TB | 32GB 3200MHz | 750 Ti 2GB (Musikprodd)
MBA M1 8GB 256GB (Jobb)
