- Registrerad
- Mar 2015
Table Top arcade maskin av bra kvalitet 1-2 player
Hej
Pga flytt och platsbrist så säljer jag denna
Livet ändrades snabbt
Bara någon månad gammal
Kostar runt 10000 kr i delar med import avgift osv ( utanför eu)
Och du slipper jobbet med att sätta ihop allt också
Icke att jämföra med färdigbyggda maskiner såsom arcade 1up mm
Dem har ofta äldre teknik och betydligt sämre prestanda och mer begränsade
samt dålig bygg kvalitet
Bra kvalitet på allt igenom
Inget billigt skräp
Köptes som en byggsats jag monterat
Importerad från England
En Raspberry pi5 ,ssd mm
Jag kör dual boot med retropie och rasperi os samt recalbox
Kan låta de vara så
Då kommer du enkelt in i det om du vill
Paketet innehåller
Arcade maskin picade Max 2 player
(Går bygga om till enbart
1 player om man vill med annan layout
Delar medföljer)
Raspberry pI 5 4 gb med aktiv kylning
Samt en ssd bas
Samsung 980 1 tb ssd
2 x 64 gb micro ssd med usv adapter kortläsare
19 tum ips skärm
Maskinen drar bara runt 20 watt aktivt
Spelat ps1 , Nintendo 64 , nes snes
Allt flyter på utan problem
Denna maskin kommer klara de mesta du kastar på den
Detta är alltså ingen färdig maskin du köper med flera år gammal teknik såsom flera av
1 up maskinerna mm
Utan nyare bra grejer med mer prestanda som är gjorda för att klara det du vill med kvalitet
jag letade över 1-2 månader innan jag köpte denna
de mesta färdigt byggda är skräp eller sjukt dyrt
https://shop.pimoroni.com/products/picade-max?variant=4200749...
Fast pris kommer ej pruta c:a 40 procent nedsatt och knappt använt
Hämtas i Borgholm