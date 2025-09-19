Table Top arcade maskin av bra kvalitet 1-2 player

Hej

Pga flytt och platsbrist så säljer jag denna

Livet ändrades snabbt

Bara någon månad gammal

Kostar runt 10000 kr i delar med import avgift osv ( utanför eu)

Och du slipper jobbet med att sätta ihop allt också

Icke att jämföra med färdigbyggda maskiner såsom arcade 1up mm

Dem har ofta äldre teknik och betydligt sämre prestanda och mer begränsade

samt dålig bygg kvalitet

Bra kvalitet på allt igenom

Inget billigt skräp

Köptes som en byggsats jag monterat

Importerad från England

En Raspberry pi5 ,ssd mm

Jag kör dual boot med retropie och rasperi os samt recalbox

Kan låta de vara så

Då kommer du enkelt in i det om du vill

Paketet innehåller

Arcade maskin picade Max 2 player

(Går bygga om till enbart

1 player om man vill med annan layout

Delar medföljer)

Raspberry pI 5 4 gb med aktiv kylning

Samt en ssd bas

Samsung 980 1 tb ssd

2 x 64 gb micro ssd med usv adapter kortläsare

19 tum ips skärm

Maskinen drar bara runt 20 watt aktivt

Spelat ps1 , Nintendo 64 , nes snes

Allt flyter på utan problem

Denna maskin kommer klara de mesta du kastar på den

Detta är alltså ingen färdig maskin du köper med flera år gammal teknik såsom flera av

1 up maskinerna mm

Utan nyare bra grejer med mer prestanda som är gjorda för att klara det du vill med kvalitet

jag letade över 1-2 månader innan jag köpte denna

de mesta färdigt byggda är skräp eller sjukt dyrt

https://shop.pimoroni.com/products/picade-max?variant=4200749...

Fast pris kommer ej pruta c:a 40 procent nedsatt och knappt använt

Hämtas i Borgholm

Läs hela annonsen här