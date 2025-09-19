Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Processorer Intel Celeron + AMD FX6300

Processorer Intel Celeron + AMD FX6300

Fortsätter rensa och skänker följande äldre processorer. Orkar inte bestämma tid för att träffas för enstaka grejer så vi kör frakt på allt. Paxa bara det du tror att du behöver, så alla får chans att få hem nånting.

Inget är funktionstestat och det är hög risk att vissa av dessa har böjda pins då de åkt runt i en låda i säkert 15 år, så frimärket ni betalar får ni räkna som risk. Endast svar här, inga PM!

1) AMD FX-6300 socket AM3+ (mycket möjligt att den är paj)
2) Intel Celeron socket 478 2,60Ghz
3) Intel Celeron socket 478 1,80Ghz
4) OBS, NY i listan: AMD FX-4100

Kolla gärna bilden vilka steppings osv som gäller, behöver ni mer info så skriv gärna.

Jag upprepar vänligen men bestämt, inga PM tack!

Om det blir någon CPU över av dessa som ingen vill ha så tar jag den gärna till överklockning utomhus i vinter med vattenkylning för Sweclockers HWBot-lag.

Skrivet av DrSwizz:

Om det blir någon CPU över av dessa som ingen vill ha så tar jag den gärna till överklockning utomhus i vinter med vattenkylning för Sweclockers HWBot-lag.

Absolut, jag hör av mig och stämmer av vilka du vill ha av alla som blir över efter helgen

