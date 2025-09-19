Python och PHP

RobinJacobsson
Medlem
●
Jag har begränsade kunskaper inom programmering, men har lyckats ta fram en kod i Python med biblioteket ezdfx som genererar en .DXF fil.
Jag undrar - kan jag mata in mått på tex en rektangel i ett PHP-formulär och sedan skicka måtten och köra min Python-kod för att generera filerna? Säg att jag vill skicka 3 olika mått/data från olika variablar.
Behöver bara lite vägledning för att komma igång, dvs hur koden för att anropa Python-koden samt hur jag skickar med datan som variablerna innehåller.
Tack
Om du har pythonkoden klar så skulle jag kolla på flask och göra ett formulär där som kör din pythonkod.
Googla på "python flask for beginner" eller liknande för att se hur du kan göra
