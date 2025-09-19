Python och PHP

Jag har begränsade kunskaper inom programmering, men har lyckats ta fram en kod i Python med biblioteket ezdfx som genererar en .DXF fil.

Jag undrar - kan jag mata in mått på tex en rektangel i ett PHP-formulär och sedan skicka måtten och köra min Python-kod för att generera filerna? Säg att jag vill skicka 3 olika mått/data från olika variablar.

Behöver bara lite vägledning för att komma igång, dvs hur koden för att anropa Python-koden samt hur jag skickar med datan som variablerna innehåller.

Tack