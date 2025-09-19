Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Processorer Intel s775 C2Q, C2D, Pentium Dual-Core, Pentium 4, Celeron D

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Processorer Intel s775 C2Q, C2D, Pentium Dual-Core, Pentium 4, Celeron D

Sista annonsen nu, sorry för spam. Fortsätter rensa och skänker följande äldre processorer. Orkar inte bestämma tid för att träffas för enstaka grejer så vi kör frakt på allt. Paxa bara det du tror att du behöver, så alla får chans att få hem nånting.

Inget är funktionstestat och det är hög risk att vissa inte funkar, så frimärket ni betalar får ni räkna som risk. Endast svar här, inga PM!

Bild 1:
1-1) Intel C2Q Q8200
1-2) Intel C2D E8400
1-3) Intel C2D E8400
1-4) Intel C2D E8300
1-5) Intel C2D E6850
1-6) Intel C2D E6550

Bild 2:
2-1) Intel Pentium Dual-Core E6500
2-2) Intel Pentium Dual-Core E6500
2-3) Intel Pentium Dual-Core E6500
2-4) Intel Pentium Dual-Core E5300
2-5) Intel Pentium Dual-Core E5300
2-6) Intel Pentium Dual-Core E5300
2-7) Intel Pentium Dual-Core E5300
2-8) Intel Pentium Dual-Core E5200
2-9) Intel Pentium Dual-Core E5200

Bild 3:
3-1) Intel Pentium 4 640
3-2) Intel Pentium 4 560J
3-3) Intel Celeron D 336
3-4) Intel Celeron D 346
3-5) Intel Celeron D 346
3-6) Intel Celeron D 346
3-7) Intel Celeron D 351

Kolla gärna bilderna vilka steppings osv som gäller men det är svårt att se vissa, så behöver ni mer info så skriv gärna.

Jag upprepar vänligen men bestämt, inga PM tack!

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tar gärna 1-1 C2Q Q8200 samt 3-1 Pentium 4 640

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag tar gärna Intel Pentium 4 560J CPUn som uppgradering till en äldre burk.
Och som jag skrev tidigare i dina andra skänkestrådar; Om du får CPUer över som ingen vill ha och du vill bli av dem så tar jag dem gärna till överklockning i vinter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Måste bara säga att jag vill vända på det där "sorry för spam" och säga tack för en fin resa tillbaka i tiden!
Inga prylar jag personligen behöver (har en E6850 och en Q9550 själv, som båda fungerade sist jag startade dem), men det är riktigt kul att se lite äldre grejer på marknaden ibland - hoppas de får nytt liv i några retrobyggen!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar