ROG falchion RX, batteri minskar ej

Hej,

köpte nyligen ett Asus ROG falchion rx tangentbord som jag är nöjd med, allting funkade bra i början tills jag såg i programvaran Armory crate att det fanns en mjukvaruuppdatering som jag försökte installera, det strulade och stod att man var tvungen att koppla i både dongel + usb-c för att installera, vilket jag hade gjort. Läste på nätet att väldigt många hade samma problem. Fick då ominstallera Armory crate flera gånger och fick sedan igenom uppdateringen, men sen helt plötsligt står det åter igen att jag kan uppdatea. Armory crate verkar alltså bugga.

Just nu står att jag har senaste mjukvaran, men däremot är batteriprocenten fast på 80% om jag stoppar i kabeln och laddar så går procenten upp, men inte ner.

Någon som haft samma problem?