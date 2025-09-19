Behöver råd: GPU havererat på äldre gamingdator – nytt kort eller hel uppgradering?

Utgångsläge: Min dator (se specs i signatur) har dammat under skrivbordet senaste 5-6 åren, men häromveckan bestämde jag mig för att väcka liv i den. I samband med detta städade jag ur datorn, återställde (och uppdaterade) BIOS och installerade om Windows 10 med USB-sticka enligt konstens alla regler, dvs systemet var helt formaterat och återställt till en fräsch installation. OBS: Min hårdvara tillåter inte att uppgradera till Windows 11. Jag installerade alla Windows updates, diverse drivrutiner (chipset och GPU drivers) och installerade webbläsare, några spel och Office-program. Allt fungerade med frid och fröjd i en veckas tid och jag har kunnat köra olika spel under denna tid utan problem.

Händelse: Vid spel av Battlefield 4 häromdagen fryser datorn, varpå blue-screen sker. Windows hinner knappt att ladda in innan det gång på gång kraschar med olika felkoder. OBS: Att komma in BIOS är inga problem överhuvudtaget. Efter många försök lyckas jag starta Windows i safe mode och ta mig in i Windows, men då är upplösningen väldigt låg och röda horisontala streck syns över hela skärmen. Jag byter kabel samt ingång i grafikkortet och får samma problem. Efter diverse felsökning mm kommer jag fram till att det är GPU:n som felar på något sätt. Detta bekräftas eftersom jag kan plocka ur grafikkortet och koppla in skärmen i moderkortet och köra på integrerad grafik i CPU:n utan problem och ladda in Windows och inte få några krascher överhuvudtaget, eller röda streck på skärmen.

Ytterligare felsökning: Eftersom grafikkortet inte luktar bränt, lyser grönt vid sina strömkontakter, fläktar låter och snurrar normalt så bestämmer jag mig för att avinstallera dess drivrutiner med DDU och installera kortet ”på nytt”, men ganska direkt fortsätter Windows att krascha. Då bestämmer jag mig för att göra en ren Windows installation precis som jag gjort för en vecka sedan (inkl. total formatering av SSD:er mm), men detta löser inte problemet… Jag lyckas förvisso komma igenom alla installationssteg men ganska kort där efter kraschar Windows enligt tidigare. OBS: Jag kan göra Windows med grafikkortet med Microsoft Basic Display Adapter, men så fort jag ska installera en NVIDIA-drivrutin kraschar Windows.

Slutsats: På något sätt har grafikkortet havererat.

Nuläge: Jag vill gärna ha en fungerande gaming-dator då jag ska spela en del under hösten och vintern, bland annat nya Battlefield, samt att jag använder den en del för studierna då min bärbara dator inte räcker till. M.a.o.: Jag behöver åtgärda detta problem, och i detta ser jag tre vägar framåt.

Handlingsalternativ 0 (osannolikt): Är det något mer jag kan testa för att åtgärda detta problem? Några idéer? Komponenterna är ju trots allt från 2014, och för eller senare felar ju elektronik på olika sätt, tråkigt, men inte osannolikt att grafikkortet spontant har gått sönder, om än plötsligt.

Handlingsalternativ 1: Bara införskaffa ett nytt grafikkort. Är det ens möjligt. Är det kompatibelt med min hårdvara?

Handlingsalternativ 2 (Detta jag ser framför mig): Jag uppgraderar mig. Köper nytt moderkort+CPU+RAM samt ny GPU, men jag behåller chassi, power supply, SSD, samt fläktar. Ny kylare kanske också behövs (har en Cooler Master 212 EVO idag).

Och det är nu den stora hjälpen behövs! Jag har inte varit insatt i komponenter mm. sen över 10 år tillbaka. Vad är det som gäller nu? Hur borde jag orientera i denna djungel? Några spontana förslag? Budget? Ja, så lite som möjligt(såklart), men jag har inte övre tak egentligen.

Krav: Jag vill kunna spela exempelvis Battlefield 6 och GTA 6 på 1080p 60FPS som referenspunkt. Jag behöver inte massa extrafunktioner på moderkort mm. (t.ex. WiFi).

Ni entusiaster här på Sweclockers, hur hade ni gjort i min sits?