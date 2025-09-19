Asus router-app vill läsa av enheterna på nätverket och dela till tredjepart

Fick nyligen ett meddelande i Asus Riuter-appen för att styra mitt nätverk och fick nyss meddelande om att den vill synka alla mina enheter till deras servrar så de kan sälja den informationen vidare:
När jag valde att tacka nej så fick jag därefter en varning om att framtida uppdateringar inte kommer kunna installeras på routern såvida jag inte ändrar mig:
Däremot dyker inte texten upp när man kopplar upp direkt till routern via ip-adress och inte via appen så kan rekommendera att ni är försiktiga med vad ni tackar ja till.
På informationssupermotorvägen sedan 1997.
Tackade direkt nej till detta. Kan ju uppdatera manuellt.
Vilket jäkla sätt Asus och andra håller på med datainsamling, snart är allt privatliv borta.
Glad att man övergav Asus routrar för något år sedan, har tydligen gått än mer ut för, det här är skamligt
