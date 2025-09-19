Asus router-app vill läsa av enheterna på nätverket och dela till tredjepart

Fick nyligen ett meddelande i Asus Riuter-appen för att styra mitt nätverk och fick nyss meddelande om att den vill synka alla mina enheter till deras servrar så de kan sälja den informationen vidare:

När jag valde att tacka nej så fick jag därefter en varning om att framtida uppdateringar inte kommer kunna installeras på routern såvida jag inte ändrar mig:

Däremot dyker inte texten upp när man kopplar upp direkt till routern via ip-adress och inte via appen så kan rekommendera att ni är försiktiga med vad ni tackar ja till.