Problem med instabil Wi-Fi – uppgradera router eller nätverkskort

Hej!

Jag har problem med Wi-Fi-uppkopplingen på min stationära dator och skulle gärna vilja ha tips på hur jag bäst kan förbättra den.

Förutsättningar:

Avstånd till router: ca 7 meter, ett annat rum, tunna väggar (lägenhet).

Abonnemang: 1000/1000 Mbit/s hos Bahnhof.

Router: medföljande Zyxel EX3600-T0.

Nätverkskort: Intel Wireless-AC 3168 (M.2, på moderkortet ASRock H370M-ITX/ac).

Problemet:

Jag får oftast runt 100–200 Mbit/s på min stationära dator, vilket är okej. Det som stör mig mest är inte hastigheten utan jitter och laggspikes i onlinespel. I samma rum får jag betydligt bättre hastighet med min telefon.

Frågan:

Vad är bästa sättet att få en stabilare uppkoppling? Jag ser två möjliga vägar:

Nytt Wi-Fi-kort: uppgradera till Intel AX210 för att dra nytta av Wi-Fi 6 som routern stödjer. Ny router: jag gissar att de som man får av leverantören inte är särskilt kraftfulla.

Målet är främst stabilitet och jämn ping, men högre hastighet är förstås också välkommet.

Alla tips om bästa väg framåt (eller andra alternativ jag missar, t.ex. accesspunkter) uppskattas!