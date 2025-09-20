Lenovo Legion 5

lenovoLegion5CS2
Hej, säljer min laptop då jag köpt ny stationär gaming-dator.
Datorn är använd mestadels med extern skärm och tangentbord. Allt fungerar och i bra skick, finns ett par märken på baksidan av skärmen men syns knappt.
Kan även tänka mig byta mot en MacBook Air med M-chip och 16GB RAM.
Köpt på Elgiganten 2021-06-02, digitalt kvitto finns.
https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/lapt...
Har inte originalkartongen men jag inkluderar en datorväska.
Mvh David
