8bitdo Ultimate med laddningsstation och custom xbox-layout för pc-gaming.
Hejsan
Säljer min 8bitdo Ultimate BT controller, med hall effect sticks, då jag knappt använt den. Ursprungligen hade knapparna en switch-layout, men jag har bytt ut dem mot en Xbox-layout eftersom jag främst är en pc-gamer.
Funkar med Windows, macOS, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 och SteamOS Holo.
Handkontrollen är hel och ren. Självklart kommer jag rengöra den ett varv till innan försäljning.
Kommer med en trådlös mottagare och dockningsstation, den har även Bluetooth.
Ursprungliga switchknappar+lite reservdelar följer med.