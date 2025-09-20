Använda tablet som spelare med usb-c adapter ger hackigt ljud/bild emellanåt

Kör en Samsung Galaxy tab S10 (har jag för mig) med en usb-c --> hdmi adapter och sedan en hdmi-kabel in till en LG CX tv.

Spelar filerna via VLC på surfplattan, men ljudet är ofta hackigt till och från, och ibland blinkar bilden till eller försvinner några sekunder.

Kan säkert bero på en mängd saker, men vad tror ni är mest troligt? Ska jag börja med att byta ut kabeln/adaptern? Kanske köpa en usb-c till hdmi-kabel direkt? Har tyvärr inga extra på lager så det blir till att handla i sådant fall.

Eller är det "instabilt" att spela 4K-filer via en surfplatta till TV generellt?