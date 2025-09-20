Vattenkylingsdelar

Hej,

Säljer följande vattenkylningsdelar

Kommer från fäljande build: https://www.sweclockers.com/galleri/14643-gunnajdatoj

Alphacool NexXxoS ST30 Full Koppar X-Flow 360mm radiator

Alphacool NexXxoS XT45 Full Koppar X-Flow 240mm radiator

Barrow Pump cover med en Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T PWM

Barrow 220x65mm Reservoir

EK-Supremacy EVO Plexi + Nickel CPU-Block

Barrow Fittings G1/4 för 8X12mm hard tube (kanske missat någon del från bilden)

* 14 Hard Tube Fittings

* 7 90 Degree Hard Tube Fittings

* 2 90 Degree Rotary Fittings

* 1 90 Degree Female to female Adapter

* 1 45 Degree Female to male

* 14 Plugs

* 1 Water Inlet Port

* 1 Cubic Adapter 3Way

* 1 Water Valve

* 7 Male to male Extenders

Har även en Barrow PETG Tube Cutter, Barrow PETG Hard Tube Bend Tool Kits för 45° 90° 180° och PETG tubing som kan fås som bonus vid köp av fittings

Säljer via bud där köparen står för frakt. Säljer till högst bjudande (bud med rätt att neka)

Kan även mötas upp i Göteborg

