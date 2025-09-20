Oggaaaa
9800X3D|Asus TUF B650-Plus WIFI|Thermalright Phantom Spirit 120 Evo|2Tb NVME|Gigabyte RTX 3080 Ti|6000mhz CL30 32GB|Corsair RMe 1000w|Fractal North|LG 240hz 1440p OLED 27"
Säljer ett Gigabyte RTX 3080Ti pga uppgradering. Kortet har fungerat felfritt i min ägo. Budgivning i kommentarerna.
