6750 XT & 2060 Super

Säljer två grafikkort då jag bytt upp mig. Jag är den enda ägaren av korten och har aldrig kört någon mining eller liknande. Båda korten är urblåsta och testade, snurrar på utan problem.

Radeon RX 6750 XT MECH 2X 12G OC

Inköpt på Netonnet 2024-01-30, kvitto igår. MSI ska ha 3 års garanti enligt Inets produktsida och jag har inte reggat serienumret på mitt konto så troligtvis är det inga problem att regga nu.

Budstart: 2400kr

ASUS GeForce RTX 2060 Super 8GB DUAL EVO

Stått i backup-datorn oanvänd sedan MSI kortet köptes.

Budstart: 1400kr

Håller budgivningen öppen tills nästa söndag men kan avslutas tidigare.

Premierar hämtning i Vällingby men kan också skickas på köparens bekostnad. Tar inte ansvar för posten slarv.

Läs hela annonsen här