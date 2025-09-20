Jaja. Priset är svårsmält för en handheld.

Men det är inte där problemet ligger.

180w effekt i knät och utan batteri är det mest en märklig skapelse.

Fel kretstyp för ändamålet hela vägen.

Dyrt, klumpigt och vingklippt.

Vill man ha den typen av renderingspotential i knät så streama dem från hemdatorn till en billigare handheld via wifi. För 17.000:- får man både stationär dator och en handheld med lägre vikt...

Svalare, lättare spelmaskin, med portabel, bra batteritid och uppgraderingsbar (stationära renderings burken alltså).