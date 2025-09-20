Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Melding Plague

Första Strix Halo-handhållna här – för 17 000 spänn

GPD Win 5 visades upp i somras och nu har företaget avslöjat priserna.

Läs hela artikeln här

Medlem

Hyllvärmare..Idiotiskt och feltajmat....Kan nästan se Blocketannonserna Bytes mot Tesla eller likvärdigt...hehe

Hedersmedlem

Jaja. Priset är svårsmält för en handheld.
Men det är inte där problemet ligger.

180w effekt i knät och utan batteri är det mest en märklig skapelse.
Fel kretstyp för ändamålet hela vägen.
Dyrt, klumpigt och vingklippt.

Vill man ha den typen av renderingspotential i knät så streama dem från hemdatorn till en billigare handheld via wifi. För 17.000:- får man både stationär dator och en handheld med lägre vikt...

Svalare, lättare spelmaskin, med portabel, bra batteritid och uppgraderingsbar (stationära renderings burken alltså).

Medlem

Det finns ju en hel del som lägger de pengarna eller mer på ett grafikkort eller en telefon. Det finns nog betydligt färre som köper en modern "gameboy" för de pengarna men tillräckligt många finns det säkert så länge produkten är vettig.

Medlem

Är det bara jag, eller tänkte man inte på PSP så snart man såg den?

Medlem

Köper man denna är man ta mig fan dum i huvudet.

Medlem

kommer inte köpas för 5000:- ok kanske...

men för det priset no no no...

