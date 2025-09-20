Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Första Strix Halo-handhållna här – för 17 000 spänn
Black(1)cat
Medlem ★
●
Söderbäck
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
💻 → Lenovo Yoga slim 7 pro 14" Oled
🎮 → Steamdeck
jOnÄTÄn
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 5 7600
Rx 9070
32Gb
esafesa
Medlem ★
●
lsociety
Medlem
●
Rouge of Darkness
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows