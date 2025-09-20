Felsökning Samsung TV

nikkepersson
GPU: ASUS TUF 9070 XT CPU: Ryzen 7800X3D Kylare: BeQuiet Pure Rock 2 Svart
MOB: Asus TUF B650-E RAM: Kingston DDR5 32GB 6000MHz CL30
Case: Corsair 4000D PSU: Corsair RM750x
Vad beror detta på? TVn fungerar som vanligt i någon minut och så sker detta. Stänger av TVn och startar igen lite senare, samma process.
Samsung Q7F från 2018 med one connect box
Ser ut som att nånting kastar in handduken när det blir lite för varmt.
Typiskt med TV apparater är ju att kondensatorerna i nätagget ger upp.
Verkar finnas gott om material på nätet om just detta.
Prova att få lite luftflöde bakom TV'n.
Om den då klarar sig lite längre utan fel så är det iaf inte mjukvaruproblem
