Felsökning Samsung TV

Ser ut som att nånting kastar in handduken när det blir lite för varmt.

Typiskt med TV apparater är ju att kondensatorerna i nätagget ger upp.

Verkar finnas gott om material på nätet om just detta.

Prova att få lite luftflöde bakom TV'n.

Om den då klarar sig lite längre utan fel så är det iaf inte mjukvaruproblem