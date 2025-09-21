Billiga Vattenkylningsdelar, buda på..

darrenj
Medlem ★
●
Visa signatur
My Rig https://classic.prisjakt.nu/list.php?ftg_check=on&exclude_ftg...
Fel av mig! Men sjutton vad snabba ni är på att kommentera vad andra gör och inte gör rätt och fel... :/
Hej
Har en del begagnade vattenkylningsdelar att blir av med efter ombyggnad.
Två ”väl använd” Bitspower slim 360 radiatorer. Buda på plus frakt.
Alphacool reservoir och D5 top (d-rgb) connection
200kr o frakt
Mäktig D5 pump, Freezemod, 4500 rpm. Använt några veckor. Som ny.
200kr o frakt
My Rig https://classic.prisjakt.nu/list.php?ftg_check=on&exclude_ftg...
Fel av mig! Men sjutton vad snabba ni är på att kommentera vad andra gör och inte gör rätt och fel... :/
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.