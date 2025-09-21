Köpa OpnSense för en vetting peng

Jag var medlem här för några år sedan, men glömde inloggningsuppgifterna.

Hur som helst. Är det någon som har ett bra tips på hårdvara till en OpnSense?

Jag brukar själv köpa från Teklager, men jag har en oerhört snål kompis som jag tycker ska skaffa en router så vi kan enklare koppla ihop oss. Han och hans tvilling har ett gemensamt NAS och en server med vmWware för att köra wiki, deluge, sonarr och sådant (Genom HA-proxy och med letsencrypt-certi). Tvillingen med servern använder en virtuell OpnSense på vmWare-burken, men nu är det brorsan hans jag vill hitta en försvarbar hårdvara till. Han köpte den billigaste Asus-routern och den är bedrövlig gällande wireguard. Jag har en överbliven switch och ett par Unifi-accesspunkter, så en OpnSense-brandvägg hade gjort det förbaskat mycket trivsammare.

Så kan någon rekommendera en hyggligt billig hårdvara som klarar hans 100Mbps, inte låter alldeles för mycket och kan tuffa på i hans lägenhet?