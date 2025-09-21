Forum Datorkomponenter Grafikkort Geforce Tråd

Problem med MSI Afterburner

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Problem med MSI Afterburner

Hej!

Har överklockat grafikkort i över 25år.. - Men nu blir jag fasiken tokig, installerade de senaste drivarna från nvidia 581.29 - Då fick jag problem med att afterburner inte hittar kortet eller drivarna längre.

Har kört DDU och tagit bort drivarna helt - installerat äldre drivare som jag vet fungerade. - Dök fortfarande inte upp i afterburner..
Har även installerat om afterburner (inklusive alla settings) - forfarande helt dött.

Kan någon gärna komma med lite fler tips på vad jag ska göra? Blir tokig - 300 reboots senare.

Grafikkortet är ett 4060TI 8Gb - Har klockat riktigt bra i över ett år.

Please help.

Mvh

/Daniel

Visa signatur

Rig: Ryzen 7 5800X - Crucial Ballistix Black 3200 Mhz 32 GB - MSI RTX 4060 TI OC 8 GB - Fractal Design Define C
Laptop: Macbook Pro M1 Max - 32GB - 14"
Media/Server: Raspberry PI 4 - 2 GB - Plex Media Server - KODI - PiHole - qBittorrent - HomeAssistant
Media/Server: NUC - i7-7567U - 32GB - Plex Media Server - Uptime Kuma - mineCraft - qBittorrent
NAS: Zyxel 325v2 - 5 TB - Qnap TS-464 - 40 TB

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Prova att köra Msi afterburner Beta´n och se om det fungerar.
Jag hade oxå problem med nya drivarna och fick installera senaste betan och då fungerade det igen.

Visa signatur

CPU Intel GPU Nvidia

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Jefe:

Prova att köra Msi afterburner Beta´n och se om det fungerar.
Jag hade oxå problem med nya drivarna och fick installera senaste betan och då fungerade det igen.

Gå till inlägget

Tack! Ett par ominstallationer av allt + beta-versionen av afterburner fixade det!

Hade inte alls lust att krångla med detta idag, så tack igen för snabbt svar

/Daniel

Visa signatur

Rig: Ryzen 7 5800X - Crucial Ballistix Black 3200 Mhz 32 GB - MSI RTX 4060 TI OC 8 GB - Fractal Design Define C
Laptop: Macbook Pro M1 Max - 32GB - 14"
Media/Server: Raspberry PI 4 - 2 GB - Plex Media Server - KODI - PiHole - qBittorrent - HomeAssistant
Media/Server: NUC - i7-7567U - 32GB - Plex Media Server - Uptime Kuma - mineCraft - qBittorrent
NAS: Zyxel 325v2 - 5 TB - Qnap TS-464 - 40 TB

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar