Komplett speldator från 2018

Köpt ny dator och säljer därför min gamla pålitliga stridsparskamrat inköpt under hösten 2018.

Chassi: Fractal Design Defince Mini C – Svart

Moderkort: ASUS ROG Maximus XI Gene Z390

Processor: Intel Core i9-9900K

Minne: G.Skill TridentZ Series DDR4-3200 32GB CL14

SSD: Samsung 970 EVO 1TB

Grafikkort: EVGA Geforce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming

CPU kylare: Noctua NH-D15S

Nätaggregat: Seasonic FOCUS+ 750

Skärm: ASUS ROG Swift PG279Q 27” IPS 1440p 165hz

I chassit har fläktar bytts ut och ersatts med 4st Noctua NF-A14 och 1st Noctua NF-A12x25.

Skärmen har en pixel med något pixelfel, men det är inget som stör enligt mig.

Erhåller mig rätten att sälja till vem jag vill. Allt säljs i ett paket. Bilder kan skickas om det skulle vara intressant.

