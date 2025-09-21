Komplett speldator från 2018

The¤Clocker
Medlem
●
Köpt ny dator och säljer därför min gamla pålitliga stridsparskamrat inköpt under hösten 2018.
Chassi: Fractal Design Defince Mini C – Svart
Moderkort: ASUS ROG Maximus XI Gene Z390
Processor: Intel Core i9-9900K
Minne: G.Skill TridentZ Series DDR4-3200 32GB CL14
SSD: Samsung 970 EVO 1TB
Grafikkort: EVGA Geforce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming
CPU kylare: Noctua NH-D15S
Nätaggregat: Seasonic FOCUS+ 750
Skärm: ASUS ROG Swift PG279Q 27” IPS 1440p 165hz
I chassit har fläktar bytts ut och ersatts med 4st Noctua NF-A14 och 1st Noctua NF-A12x25.
Skärmen har en pixel med något pixelfel, men det är inget som stör enligt mig.
Erhåller mig rätten att sälja till vem jag vill. Allt säljs i ett paket. Bilder kan skickas om det skulle vara intressant.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.