Gamingdator Rtx 3070, i5 10400F, 1TB SSD…

Superpig96
Medlem
●
Nu säljer jag min gamingdator då jag planerar att uppgradera till en ny. Alla delar köptes i början av 2021.
Datorn säljs endast komplett och kan enbart hämtas på plats i Bromma, Stockholm. Skickas ej.
Specifikationer
Case: Cooler Master Masterbox NR400
Mobo: ASUS TUF B460M-PLUS GAMING
Ssd: WD Blue SN550 SSD 1TB M.2 NVMe
Cpu: i5 10400F
Gpu: Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8 GB
Ram: 32Gb (4x8) Corsair Vengeance 3200mhz (kan tyvärr bara köras i 2666mhz med XMP, detta var en miss av mig när jag utförde bygget)
Psu: Seasonic Focus GX 750
Säljer datorn för 6000kr eller till högsta bud.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.