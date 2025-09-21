Gamingdator Rtx 3070, i5 10400F, 1TB SSD…

Nu säljer jag min gamingdator då jag planerar att uppgradera till en ny. Alla delar köptes i början av 2021.

Datorn säljs endast komplett och kan enbart hämtas på plats i Bromma, Stockholm. Skickas ej.

Specifikationer

Case: Cooler Master Masterbox NR400

Mobo: ASUS TUF B460M-PLUS GAMING

Ssd: WD Blue SN550 SSD 1TB M.2 NVMe

Cpu: i5 10400F

Gpu: Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8 GB

Ram: 32Gb (4x8) Corsair Vengeance 3200mhz (kan tyvärr bara köras i 2666mhz med XMP, detta var en miss av mig när jag utförde bygget)

Psu: Seasonic Focus GX 750

Säljer datorn för 6000kr eller till högsta bud.

