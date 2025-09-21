HP ProLiant Microserver G8 - i nyskick

Säljer en HP Microserver Gen8 som aldrig har använts. Endast startad en gång för att verifiera funktion. Perfekt för dig som vill bygga NAS eller hemmaserver.

Specifikationer:

CPU: Intel Celeron G1610T

RAM: 4 GB ECC

iLO: Inbyggd iLO (Integrated Lights-Out) för fjärradministration

Övrigt:

En hårddiskvagga har skruvar inkluderade. För att montera fler diskar behövs endast 4 skruvar per disk.

Kan enkelt köras som NAS eller uppgraderas med mer RAM och kraftigare CPU för att fungera som server för t.ex. Proxmox eller VMware.

Kompakt, tyst och välkänd för sin stabilitet och driftsäkerhet.

Leverans:

Ser helst att den hämtas (Borås) , men om det behövs så kollar jag upp frakt.

