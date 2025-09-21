Byte/Säljes; Plomberad Asus 5090 Astral OC emot 4090 + pengar.

Kollar intresset, på mitt Plomberade 5090 Astral OC. Inköpt från Komplett.se (Företag) I April månad. Garanti från inköps datum via Asus.

Antingen ute efter att byte ner mig mot ett 4090 + Pengar emellan eller bara för Pengar.

Gibbar knappt längre, men vill ha hästarna där om det behövs. Så ett 5090 blev mer inpuls köp en annat.

Är tillgänlig runt Stockholms Län.

Vänligen skicka PM på vad ni har om så!

