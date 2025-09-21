Forum Datorkomponenter Grafikkort Geforce Tråd

Endast 135 fps trots cap på 180 fps. CPU 30% - GPU 65%

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Endast 135 fps trots cap på 180 fps. CPU 30% - GPU 65%

Tjena! Spelade lite Windblown med grabben och tyckte att jag borde få ut lite högre fps. Vad kan det bero på att jag inte når upp till den inställda begränsningen på 180? Tittar man individuella CPU kärnor/trådar längst ner till höger i bild så är det ingen som ligger på max. Ställer jag in grafikinställningarna på low så sjunker GPU usage från 65%~ till 50%~ och fps:en gick upp till 160 ungefär.

Jag har lite svårt att se vad det är som är flaskhals. Kan det handla om att spelet inte är fullt optimerat?

Min dator är som följer:
AMD Ryzen 7 5700X
RTX 4070
32GB DDR4 3600MHz cl16

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hallå! Vilken upplösning kör du i? Låter spontant som att CPUn flaskar. Jag har en 5900x och den flaskar i ganska många titlar i 3440x1440. Man kan ha CPU bottleneck även fast någon tråd inte går på 100%.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag kör 2560x1080 upplösning

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

CPU flaskhals. Lev med det, höj grafikinställningarna eller uppgradera.

Visa signatur

9800X3D|Asus TUF B650-Plus WIFI|Thermalright Phantom Spirit 120 Evo|2Tb NVME|MSI RTX 5080|6000mhz CL30 32GB|Corsair RMe 1000w|Fractal North|LG 240hz 1440p OLED 27"

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar