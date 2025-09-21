Endast 135 fps trots cap på 180 fps. CPU 30% - GPU 65%

Tjena! Spelade lite Windblown med grabben och tyckte att jag borde få ut lite högre fps. Vad kan det bero på att jag inte når upp till den inställda begränsningen på 180? Tittar man individuella CPU kärnor/trådar längst ner till höger i bild så är det ingen som ligger på max. Ställer jag in grafikinställningarna på low så sjunker GPU usage från 65%~ till 50%~ och fps:en gick upp till 160 ungefär.

Jag har lite svårt att se vad det är som är flaskhals. Kan det handla om att spelet inte är fullt optimerat?

Min dator är som följer:

AMD Ryzen 7 5700X

RTX 4070

32GB DDR4 3600MHz cl16