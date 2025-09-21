Hur kontrollera klockhastighet vid stresstest

Saddl3r
Medlem ★
●
Tjena!
Bygger ny dator i en Lian Li A3 och har tänkt testa två olika konfigurationer med fläktarna (rear intake med top exhaust, och top intake med rear exhaust).
Hur kontrollerar man bäst variablerna vid stresstest? Främst tänker jag på klockhastighet och fläkthastighet. Fläkt är lätt via fancontrol, men hur går man till väga för att få så kontrollerad värmeutveckling som möjligt?
Räcker kanske att låsa fläkthastigheter och jämföra både temperatur och benchmark-resultat?
Hur gör ni!?
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.