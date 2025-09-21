Program startar segare än vanligt vid uppstart?

Tjena!

Märkte för 1-2 veckor sedan att programmen vid uppstart blivit väldigt segstartade? Skillnad med några sekunder till minuter...

Det kan ha hänt efter senaste Windows uppdateringen, men är osäker om det handlar om det?!

Datorn är ny för iår och fungerar utmärkt i övrigt.

Moderkort: MSI X670E GAMING PLUS WIFI

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

GPU: MSI RTX 5090

RAM: G.SKill Trident Z5 Neo RGB 64GB (2x32GB)

PSU: NZXT C1200 1200W

SSD: 2 TB, 2 TB, 500GB

Hårddisk: 12 TB

Finns det några tankar kring det här?

ha en bra dag!

MVH