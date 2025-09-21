Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

TP-link Archer BE800 uppgradering från Asus AX86U

TP-link Archer BE800 uppgradering från Asus AX86U

Såg att BE800 är på rea hos webhallen. Är det en vettig uppgradering från Asus AX86U?

Bor i hus, 170m2, tre våningar med routern centralt placerad på mellanplanet och har lite radioskugga i de yttersta hörnen av huset. Egentligen inget problem med hastigheten där det funkar men tänkte om den ger lite bättre täckning?

Du får aldrig bättre räckvidd om routerna har samma/liknande antenner. Viktigaste är vilken frekvens alternativt utöka med en ap

5 papp för "lite bättre täckning"? Kanske, kanske inte, det vet du nog inte innan du testat.

Dustin Home har samma produkt för samma pris (2 kvar), men där hävdar dom inte att priset är sänkt 2500 kr. Ute i Europa verkar priset ligga på 439 Euro, så Webhallens pris kan nog räknas som normalpris, rimligen kommer priset tillbaka snart i alla fall, om modellen inte säljs slut.

AX86U är inte end-of-life och är rätt fläskig, så om du inte har ett konkret och mätbart problem så är det antagligen inte speciellt prisvärt att byta ut den. Vill du göra det mer sannolikt att få bättre täckning, försök dra en kabel och sätt en AP nära det dåliga hörnet. Om du köper ny router så kan AP:n vara AX86U-enheten, eller köp en dedikerad AP för en tredjedel av priset av en BE800.

(BE800 kanske någon gång i framtiden kommer funka med OpenWrt, så för mig är den inte helt ointressant, standardtipset är annars BT8, något sämre specs och MediaTek, men mycket billigare och med master-branch-OpenWrt-stöd)

