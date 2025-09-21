Jag har precis inrett min utflyttade och självständige sons rum till bibliotek där jag kan läsa och koppla av. Jag insåg att det som fattas är en hemmastereoanläggning där jag kan spela musik.

Finns det några rekommendationer på en stereoanläggning som inte kostar 10 000-tals kronor (helst bara några tusenlappar) men som kan ge ett bra ljud i ett rum på c. 15 m2?