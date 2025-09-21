Hjälp med datorbygge – 15–20k - gaming

Hej!

Jag är inte så kunnig när det kommer till att bygga datorer och skulle verkligen uppskatta om någon kunde hjälpa mig sätta ihop en dator för runt 15–20 000 kr, helst från Inet nu när deras 25-årsjubileum drar igång om några dagar.

Jag bryr mig inte om hur datorn ser ut – färger, RGB och liknande spelar ingen roll – jag vill bara att den ska klara moderna FPS-spel på bra inställningar, till exempel CS, Warzone, Apex Legends och Escape from Tarkov. Planen är att använda en 240 Hz+ skärm.

Tack på förhand!