Sammanfattande tankar efter nedgradering till Arc B580

Har genom mina +10 år på forumet sällan skrivit inlägg men känner att jag efter några veckor med ett Intel Arc B580 Limited Edition behöver skriva av mig och dela med mig av mina erfarenheter, tankar och funderingar.

Jag skulle kalla mig själv en "amatör" gamer som nu för tiden får vara glad om man lyckas klämma in en handfull timmar framför datorn i veckan, oftast med något lagom puttrigt äventyrsspel/RPG. Tänk Uncharted, Fallout osv.

Gillar dock hårdvara och försöker hålla burken något sånär uppdaterad. Genom åren har bla. 980ti, Vega64, 3080, 3080Ti och nu senast ett 5070 som snabbt byttes mot ett 9070xt fått stå för bildhanteringen.

Men då datorn mest står och dammar fick jag ett sug att testa på vad för "upplevelser" ett betydligt billigare kort kunde erbjuda. Slängde ut 9070xt på blocket, fick ett bra bud så lät det försvinna iväg.

Köpte ett nytt Intel Arc B580 Limited Edition för 2500:- (inkl. BF6, vilket känns helt galet) utan några som helst förväntningar.

Men redan när det packades upp blev jag positivt överraskad, förpackningen är förmodligen det mest påkostade jag stött på, och kortet i sig känns grymt välbyggt (nästan i klass med mitt referens 5070).

DDUade de gamla drivarna och körde hem de senaste från Intel, allt flöt på helt smärtfritt och skärmen kalibrerades automatiskt till 4k 144hz med VRR aktivt och fungerande.

Största förvåningen är dock hur bra kortet funkar i spel, allt jag dragit igång hitintills har funkat hur bra som helst. Självklart leveras inte samma mängd bilder per sekund som tidigare, men det som slagit mig är om jag verkligen uppfattar någon direkt försämring i hur kul jag har med spelen. XESS finns implementerat i de allra flesta spel jag kört igång och ser riktigt bra ut, upplösningen kan ofta ligga kvar på 4k (med uppskalning) inkl. Ray Tracing i Cyberpunk, Indiana Jones, Spider Man osv. Självklart krävs det att man tunar inställningarna något för att nå 60 fps, men som sagt, frågan är om jag verkligen upplever någon direkt skillnad när jag faktist slutar kolla pixlar och istället fokuserar på att spela spelet.

Som sagt jag hade absolut 0 förväntningar på ett kort som kostade 5500:- mindre än det som blev ersatt. Men oj så fel jag hade, just nu känns det verkligen som det gör precis allt som jag kan önska från ett modernt grafikkort, och det med en strömförbrukning på ca 130W i spel och en nästan totalt ljudlös kylanordning.

Slutsatsen är alltså att Intel (enligt mig) byggt ett grymt prisvärt grafikkort, samt att kostnaden för att kunna maxa slidern för detaljnivån är väldigt exponentiell.

(Edit: i övrigt kör jag ett B650e med ett 7800X3D och 32gb ram)