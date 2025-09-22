Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Köpråd: 2018 PC skall uppgraderas till 2025 - 9800X3D

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Köpråd: 2018 PC skall uppgraderas till 2025 - 9800X3D

Hej och hå!

Har varit väldigt uppdaterad på vad man skulle ha för hårdvara när man var lite yngre. Men från och med jag byggde min sista stationära PC så har tiden inte funnits att kunna följa med så mycket på Sweclockers och vad som händer i hårdvaru världen.
Men vi kommer nu göra en renovering av kontoret i huset och då har jag beställt en ny skärm till detta.
Och tänker jag uppgraderar det som behövs för att driva detta monster (LG 45GX950A https://www.lg.com/se/monitor/ultragear-gaming-oled/45gx950a-...

Min nuvarande "2018" PC är:
CPU: Intel Core i7-9900KF
GPU: PNY RTX 3090 24GB XLR8 Gaming
Mobo: GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7 - ATX / Z370
Minne: Corsair Vengeance LPX Black 32GB (2x16GB) / 4000MHz / DDR4 / CL19
HDD: Samsung 970 EVO series SSD 500GB M.2
Chassi: be quiet! Silent Base 700
PSU: be quiet! PowerSupply (PSU) Dark Power Pro 11 1000W
CPU Kylning: EKWB Block och custom H2O setup.

2025 uppgradering:
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
GPU: Behålla 3090 eller byte?
Mobo: Osäker. Har ett Asus PCE-AC88 externt wifi nätverkskort, så behöver egentligen inte integrerad wifi)
Minne: Osäker
HDD: Kingston Fury Renegade G5 2TB (öppen för andra förslag)
Chassi: Behålla chassi - be quiet! Silent Base 700
PSU: Behålla chassi - be quiet! PowerSupply (PSU) Dark Power Pro 11 1000W
CPU Kylning: Kanske något färdigt H2O system?

Så gärna lite tips om GPU/Mobo/Minne/Kylning. Men övriga tips mottages gärna också!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Om syftet är att maxa AAA-spel i native upplösning med Ultra(+RTX) inställningar så är det väl 5090 som är enda rimliga uppgraderingen för GPU.
Om du däremot nöjer dig med "good enough" så kommer ditt 3090 leverera mer än väl, framförallt om du också inte har något emot dlss och liknande tekniker.
Jag hade personligen väntat med att uppgradera GPU tills jag ser att det är flaskhalsen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av tonii:

Om syftet är att maxa AAA-spel i native upplösning med Ultra(+RTX) inställningar så är det väl 5090 som är enda rimliga uppgraderingen för GPU.
Om du däremot nöjer dig med "good enough" så kommer ditt 3090 leverera mer än väl, framförallt om du också inte har något emot dlss och liknande tekniker.
Jag hade personligen väntat med att uppgradera GPU tills jag ser att det är flaskhalsen.

Gå till inlägget

Jag är väl inte superkräsen egentligen när det kommer till köra spel i superhög setting. Så det är nog bara köra på med denna 3090 och så får man se när nästa generation av RTX kort släpps. Det skulle ju också göra att man sparar in lite $ nu då det är rätt häftig kostnad att ta. Särskilt då skärmen kostade en halv förmögenhet

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar