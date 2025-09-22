Köpråd: 2018 PC skall uppgraderas till 2025 - 9800X3D

Hej och hå!

Har varit väldigt uppdaterad på vad man skulle ha för hårdvara när man var lite yngre. Men från och med jag byggde min sista stationära PC så har tiden inte funnits att kunna följa med så mycket på Sweclockers och vad som händer i hårdvaru världen.

Men vi kommer nu göra en renovering av kontoret i huset och då har jag beställt en ny skärm till detta.

Och tänker jag uppgraderar det som behövs för att driva detta monster (LG 45GX950A https://www.lg.com/se/monitor/ultragear-gaming-oled/45gx950a-...

Min nuvarande "2018" PC är:

CPU: Intel Core i7-9900KF

GPU: PNY RTX 3090 24GB XLR8 Gaming

Mobo: GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7 - ATX / Z370

Minne: Corsair Vengeance LPX Black 32GB (2x16GB) / 4000MHz / DDR4 / CL19

HDD: Samsung 970 EVO series SSD 500GB M.2

Chassi: be quiet! Silent Base 700

PSU: be quiet! PowerSupply (PSU) Dark Power Pro 11 1000W

CPU Kylning: EKWB Block och custom H2O setup.

2025 uppgradering:

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

GPU: Behålla 3090 eller byte?

Mobo: Osäker. Har ett Asus PCE-AC88 externt wifi nätverkskort, så behöver egentligen inte integrerad wifi)

Minne: Osäker

HDD: Kingston Fury Renegade G5 2TB (öppen för andra förslag)

Chassi: Behålla chassi - be quiet! Silent Base 700

PSU: Behålla chassi - be quiet! PowerSupply (PSU) Dark Power Pro 11 1000W

CPU Kylning: Kanske något färdigt H2O system?

Så gärna lite tips om GPU/Mobo/Minne/Kylning. Men övriga tips mottages gärna också!