Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Asus visar ny teknik för kabelfri strömförsörjning
Dunde
Medlem ★
●
Gorrsnus
Medlem
●
Visa signatur
Asus ROG STRIX B550-F | Ryzen 9 5900X | be quiet! Dark Rock Pro 4 | Asus RTX 3070 Ti | 32GB Corsair Vengeance 3600MHz | Corsair RM650x | Corsair Carbide Air 540
Alexraptor
Medlem ★
●
Visa signatur
| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |