Asus visar ny teknik för kabelfri strömförsörjning

Melding Plague

Asus visar ny teknik för kabelfri strömförsörjning

Ger grafikkort upp till 250 watt via PCI-Expresskortplatsen på moderkortet.

Läs hela artikeln här

"Sprak" "Puff"

Trevligt med lite innovation på den här fronten också, innan vi sitter där med en trefaskabel intryckt i grafikkortet.

AGP Pro, we meet again!

