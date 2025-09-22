Nätverkshastighet på AMD MB, dåligt med alternativ till 2,5G

Tror det handlar mer om att behovet inte direkt existerar på global skala, antalet användare som har nytta av 2,5G eller snabbare är otroligt litet.

Samt kollar man på pricerunner så finns det följande för AM5

152 moderkort med 2,5G

16 moderkort med 5G

10 moderkort med 10G

Kollar vi intel socket 1700 så är det följande

263 moderkort med 2,5G

1 moderkort med 5G

7 moderkort med 10G

Sure 100 modeller mer med 2,5G men ärligt talat så är 152 moderkort att välja på inte direkt dåligt, samt 5G och över så har AMD bättre stöd än intel (enligt pricerunner iallafall)