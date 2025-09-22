here we go!
Nätverkshastighet på AMD MB, dåligt med alternativ till 2,5G
norrby89
Medlem ★
●
Visa signatur
mpat
Medlem ★
●
Visa signatur
5900X | 6700XT
Förvånas över hur lite alternativ det finns till 2,5G lina. 5G hade varit rimligt 2025, då då jag planerar andra uppgraderingar längre fram på nätverket.
Tycker Intel har mycket mer Mobos med 5G och till och med 10G, det senare överkurs iof.
Jag uppgraderar sällan och därför vill jag gärna ha lite höjd på komponenterna så de står sig länge.
Är 5G lina problematiskt eller varför dröjer det?
Tror det handlar mer om att behovet inte direkt existerar på global skala, antalet användare som har nytta av 2,5G eller snabbare är otroligt litet.
Samt kollar man på pricerunner så finns det följande för AM5
152 moderkort med 2,5G
16 moderkort med 5G
10 moderkort med 10G
Kollar vi intel socket 1700 så är det följande
263 moderkort med 2,5G
1 moderkort med 5G
7 moderkort med 10G
Sure 100 modeller mer med 2,5G men ärligt talat så är 152 moderkort att välja på inte direkt dåligt, samt 5G och över så har AMD bättre stöd än intel (enligt pricerunner iallafall)
here we go!
Tror det handlar mer om att behovet inte direkt existerar på global skala, antalet användare som har nytta av 2,5G eller snabbare är otroligt litet.
Samt kollar man på pricerunner så finns det följande för AM5
152 moderkort med 2,5G
16 moderkort med 5G
10 moderkort med 10G
Kollar vi intel socket 1700 så är det följande
263 moderkort med 2,5G
1 moderkort med 5G
7 moderkort med 10G
Sure 100 modeller mer med 2,5G men ärligt talat så är 152 moderkort att välja på inte direkt dåligt, samt 5G och över så har AMD bättre stöd än intel (enligt pricerunner iallafall)
Nu är Intel 1700 gammalt, 1851 vore en bättre jämförelse.
Har även noterat att det existerar en hel del felaktiga specar på AMD, vissa butiker (till och med prisjakt) skriver 5G när det är 2,5G, man måste in på tillverkarens hemsida för att verifiera.
Fast 152st kort som jag tycker är "underspecade"
Sedan filtrerar jag ner på andra egenskaper: formfaktor, pris, tillverkare så blir det ett fåtal kvar
Vad har du för router som klarar 5G på LAN-port? För jag har 2.5G mellan routern och min stationära, men 5G vet jag inte om jag har sett på konsumentprodukter.
5900X | 6700XT
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.