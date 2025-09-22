Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Snabbkoll: Arc, Geforce eller Radeon?

Melding Plague

Snabbkoll: Arc, Geforce eller Radeon?

Denna vecka undrar vi vilket märke det är på grafikkortet i din primära dator.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Trevligt att se att det inte bara är jag som kör Arc!

Zalman i3 Neo (Asus TUF Gaming B650-E Wifi/R5 7600/32GB ram/Intel Arc B580 12gb/4TB M.2 SSD)
Acer Aspire XC-780 (Pentium G4560/8GB ram/Nvidia GTX 1050 2GB/500GB SSD)
Acer spin 513 Chromebook (ARM Qualcomm processor/4GB ram/64 GB lagring)
Raspberry pi 400
(Retrodatorer av div slag, Atari, Amiga, C64, IBM mm…)

Medlem

Det sitter ett AMD 5700XT i datorn. Men det är dedikerat till en virtuell maskin som inte används som min primära dator. I primära datorn (hosten) använder jag inbyggda intel-grafiken i min 13700 CPU som jag tror är intel Arc-baserad. Men det är väl inget grafikkort eftersom det är i CPUn? Men trots allt har jag grafikkortet fysiskt inuti primära datorn.

Röstade AMD Radeon

Medlem

Radeon... integrerad med CPU...

🖥️🖥️ Ryzen 5 5600G | Gigabyte B550M DS3H | 64GB DDR4 3600 | 2x Kingston NV1 2TB | Asus Xonar DGX | Aerocool CS105BK | 2x Dell P2421 24" 16:10 | Logi K380+M590 | Denon RCD-M41 | Dali Spektor 1 + B&W ASW600 | Proxmox 9
💻 Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 (13" AMD) | Ryzen 7 7735HS | 16GB LPDDR5 6400 | SK hynix 1TB | Logi M240 | Proxmox 9
🖥 Asus PN51-S1 | Ryzen 3 5300U | 16GB DDR4 3200 | Kingston NV1 240GB | Intel SSD 320 Series 80GB | Proxmox 9 || 🖥 Synology DS920+ | 8GB DDR4 2400 | 3x6TB | DSM 7.2.2
🖥️ NUC8i5BEH | i5 8259U | 16GB DDR4 2400 | Micron 2300 480GB | macOS 15 Sequoia || 💊 Apple iPad Air M2 13" | 128GB | iPadOS 18 || 📱 Apple iPhone 16 Pro Max | 256GB | iOS 18
🖥️🖥️🎹🎹 Ryzen 5 1500X | ASRock B450M Pro4 | AMD Radeon HD 5450 Passive | 32GB DDR4 3000 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Aerocool CS105BK | 2x Asus VT229H 22" Touch | Logitech K230+M305 | Presonus AudioBox GO + Eris E5 + Eris Sub8 | Windows 10 | Hauptwerk 9

Medlem

Gick för några månader sedan från 7900XT till 3060. Spelar inte nya moderna spel som kräver prestandan, och DLSS upplevde jag som bättre alternativ om det skulle behövas.

🡇

• 5800x3D • RTX 3060 •

Medlem

Amd 9070xt. Kör Linux trots allt och där är amd kung

Ryzen 5900X, HyperX 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz CL16, ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT, ASUS ROG STRIX B550-F GAMING, Seasonic Focus GX 850W ATX 3.1, WD Black SSD SN770 2TB

Medlem

Apple i min primära dator.

Dator: Ja
Telefon: Ja

Medlem

Så hype på ARC just nu asså så det är inte sant, har A770 och B580. har även haft rtx4060 i en burk som nu är ett 5060 ti 16gb och nästa investering är väl ett 9060xt 16gb som ersätter rx 7600 i en steamos burk.

Xeon E5450@3.2ghz
9800GTX+

Medlem

Bytte ut mitt 3070Ti mot ett Radeon 9070XT i Fredags.

Funderade mellan ett 5070Ti och 9070XT. Den extra kostnaden för ett 5070Ti kändes inte värt det för mig så det blev ett Radeon istället.

Medlem
Skrivet av GizmoTheGreen:

Så hype på ARC just nu asså så det är inte sant, har A770 och B580. har även haft rtx4060 i en burk som nu är ett 5060 ti 16gb och nästa investering är väl ett 9060xt 16gb som ersätter rx 7600 i en steamos burk.

Gå till inlägget

Samma, ska bli riktigt spännande att se hur B770 kommer bli.
Är så grymt nöjd med mitt B580.
Är lite sugen på ett rx 9060 xt 16gb också, bara för att testa på.

Medlem
Skrivet av oooskar:

Apple i min primära dator.

Gå till inlägget

Samma lika här.

Medlem

Ändras ganska ofta för mig, har Nvidia men avstod röst då jag föredrar Radeon 😅
6000 serien specikt, inte 7000 eller 5000 och 9000 har jag ej testat.

Medlem
Skrivet av metalmac:

Trevligt att se att det inte bara är jag som kör Arc!

Gå till inlägget

B580 är ett häftigt kort! Jag tycker det har varit flyt i titlar som inte kör UE5 primärt. Men då jag kört det i vardagsrummet har jag märkt lite problem med TV. Verkar som det funnits periodisk micro stuttering som sker ibland men har inte kommit fram till vad det kan bero på… provat VRR, HDR och refresh inställningar m.m… så lite mjukvaro-problem kvarstår.

CPU: 9800X3D
GPU: RTX 5090
1440p OLED 240Hz

Medlem

Apple? Har ingen dedikerad GPU, så avstod min röst.

Medlem

Körde ett 6900xtx men aldrig haft så mycket problem med drivrutiner som med Amd.
Sålde det och gick över till Nvidia igen, so far inga errors etc, och prestandan kan inte jämföras

🎮 → Strix B650-A , Ryzen 7 9800x3d , G.Skill Trident Z5 NEO DDR5 6000mhz 64GB, Asus 5090 TUF,
🖥️ → MSI MAG 341CQP QD-OLED 34" 175hz
⌨️ → No Brand
🖱️ → Razer Naga Pro
🎧 → Sennheiser PC37X

Medlem

Intressant att det inte är större övervikt för Nvidia. Tyckte alltid att det var mycket Nvidia i kommentarerna tills helt nyligen.

5900X | 6700XT

Medlem

4% av Swec är självplågande fakirer, djupt imponerad av deras disciplin.

Medlem

Jag har just nu ett 9070 xt som ger mycket prestanda för pengen (fick tag i det för 7990 kr).

Hade 3070 innan men ville ha mer vram så blev amd.

Ryzen 7 5800x, lg 27gl850, rx 9070 xt

Medlem

nVidia, men hade AMD haft ett likvärdigt kort till 5090 så hade jag gått tillbaka till AMD.
Körde ett 7900 XTX innan detta kortet.

Ryzen 9950X3D | 96 GB Ram | RTX 5090 | Samsung 990 Pro 4 TB * 3 | Corsair 1500W
Macbook Pro M4 Pro | 48 GB Ram | 512 GB SSD
Laptop: Core 9 Ultra 185H | 24GB Ram | RTX 4060 | 3 TB NVME

Medlem
Skrivet av Dunde:

4% av Swec är självplågande fakirer, djupt imponerad av deras disciplin.

Gå till inlägget

Va menar du, varit väldigt nöjd med mitt B580. Blir väl Intel nästa gång också så länge de fortsätter att va bang-for-buck alternativ.

Intel® Core i7-13700K @ 5.7/5.6GHz | ASRock Z690 Extreme | G.Skill Trident Z 32GB @ DDR4-3400 CL14 | Samsung EVO series M.2 + Sata SSDs 2TB | Intel Arc B580 | SuperFlower Titanium 1000W | Gigabyte M32Q 32"/1440p 165Hz | Arctic Freezer II 360 AIO | Phanteks P500A D-RGB

Medlem

Jag är grön som Hulken

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus PG279QZ
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Medlem

Nvidia, men önskar att det var något från AMD

Hur många datorer är för många?

Medlem

Kört nvidia sen länge tillbaka. Har ägt ett Vega 56 men det var varmt och lät som ett jetplan. Får se om 2-3 generationer om AMD kan komma med något saftigt.

Medlem

Huvud datorn är en Mac.

Medlem

Senast bytte jag från RX 5700 till ett RX 9060XT. Alltid fungerat utomordentligt med AMD för min del, faktiskt bättre än de gånger jag valt att köra Nvidia.

Stationär: Fractal Design Meshify 2 Compact, Ryzen 7 5700X, MSI MAG B550 Tomahawk, Kingston HyperX Fury 32GB 3600Mhz CL18, Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse, Kingston KC3000 1TB, Kingston A2000 1TB, Seasonic Focus GX 650W, Noctua NH-U14S

NAS: Fractal Design Define R5, Ryzen 3 1200AF, Asus Prime B450M-A, 32GB ECC DDR4 @ 2133Mhz, 5x WD Red 4TB (Raidz2), WD Red 2TB (stripe), TrueNAS 12.0

Medlem

Nvidia just nu men absolut öppen för röda laget nästa gång i min egna dator.

För budgetmaskiner är jag helt öppen att föreslå team blue men de har mer att jobba på för att komma upp i något jag vill ha själv.

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Medlem

Körde Nvidia tills deras priser skenade (2020), nu är de AMD all the way!

Black smoke doesnt mean engines broke #diesel

Medlem

Jag har kört 9070XT sedan det släpptes, inga problem över huvud taget. Har haft Nvidia i säkert 10 år innan dess.

Ryzen 9 9900x Asus TUF gaming A620M-PLUS WIFI
ASUS Prime AMD Radeon RX 9070 XT OC
Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30
Corsair MP600 Core XT 2TB
ASUS TUF Gaming 850W Gold

