Bygga speldator till barn (Fortnite) 1440p

Hej!

Efter skannat begagnatmarknaden på något färdigt så känns det som det är mest pang för pengarna att bygga något eget.

Något i denna stilen tänker jag mig - https://pcpartpicker.com/list/Rqk69C. PSUn plockar jag från en annan dator.. även om 850w inte skulle behövas.



Grabben fyller snart 10 så RGB är uppskattat.. Tänker mig senaste standarden (AM5/DDR5) så att det i framtiden går byta enstaka komponenter i takt med att han spelar mer krävande spel eller att spelen blir mer krävande.

Avseende grafikkort tänkte jag initialt ett Arc B580 och en budget runt 10 tkr...

Men ju mer jag läser ju mer osäker blir jag på om B580 är tillräckligt. Han har en ultrawide skärm på 34" och 3440x1440 upplösning (180hz). Fortnite är det mest krävande han spelar just nu.

Tänker mig alternativ som 5060 ti (16gb), 9060 xt (16gb) och likaså skanna efter något beg eller bland fyndvaror/outlet..

Tar gärna emot inputs på både bygget i sin helhet men framförallt förslag på grafikkort (prisvärt och tillräckligt för en bra spelupplevelse) .