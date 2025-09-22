New World Aeternum - Season 10

Hej SweC!

Jag tänkte kolla om det finns fler som är intresserade av New World?

Själv är jag lite av en veteran med drygt 4000 timmar i spelet (ja, helt sjukt egentligen med tanke på hur lite content det funnits emellanåt - men jag har varit en klassisk war-logger och loggat in för krig 😅).

Anledningen till att jag tar upp detta nu är för att jag verkligen tror att Season 10 kan bli en vändpunkt för New World. Redan idag känns spelet som något helt annat jämfört med hur det var för ett par år sedan, mycket mer innehåll, bättre balans, och framförallt en stabilare spelupplevelse. Igår, mycket tack vare "TheLazyPeon" Youtube-kanal, så var det för första gången sedan Aeternum släpptes, över 500 i kö, på EN server.

Jag vill verkligen rekommendera alla som lagt spelet på hyllan att ge det en ny chans. Season 10 ser ut att bli riktigt spännande, och det är kanske bästa läget hittills att hoppa in igen.

Finns det fler här som planerar att spela, eller som funderar på att komma tillbaka? Om så är fallet, så har jag med flera en Discord-kanal: Fb5mHw6K och ett Company (guild), vid namn "Tomb Raiders" (väldigt passade i och med uppdateringen och det kusliga temat, eller hur? ), där vi välkomnar nya såväl gamla spelare att joina oss. Jag har utarbetat Discord-servern till fördel för olika typer av spelare. Veteranernas ambition är Day 1 grind den 13 oktober då uppdateringen släpps, för att sedan ge tillbaka till nykomlingar. Hoppas på att hitta likasinnade spelare som älskar spelet, eller kommer bli förälskade i spelet, igen.

Hoppas vi ses!