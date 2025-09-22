Användare uppdaterar RX 9070-VBIOS för högre prestanda

Skrivet av kelthar: Är inte 9070 XT bara typ 9-12% snabbare än 9070? Så det betyder att man faktiskt får samma prestanda som ett XT typ? Gå till inlägget

Kortet grå från 220W tdp till 304W, så typ 38% ökning, från 2520mhz boost till 2970mhz, så 17%, och från 2070mhz game clock till 2400 så ca 16% ökning.

Verkar täcka in nästan hela avståndet till ett typiskt 9070XT men man får se det lite som att detta motsvarar en väldigt rejäl överklockning och höjning av ström budget. Tvivlar på att 9070XT klarar av samma höjning i sin tur, men för att avgöra hur mycket skillnad det är mellan dem skulle man ju villa låsa upp ett 9070XT och se hur långt det kan pushas.

Det är ju inte jättekonstigt att om man tar två modeller som det inte är enorm skillnad på och massivt överklockar det sämre så kommer man komma nära det bättre.

Känns, måste jag säga, som att det var jävligt snåla frekvenser på non-xt Reaper nu när jag tittat på dem.