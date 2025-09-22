Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Användare uppdaterar RX 9070-VBIOS för högre prestanda

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Användare uppdaterar RX 9070-VBIOS för högre prestanda

25 procent bättre resultat i 3DMark, samt upp till 12 procents bättre spelprestanda.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Är inte 9070 XT bara typ 9-12% snabbare än 9070? Så det betyder att man faktiskt får samma prestanda som ett XT typ?

Visa signatur

Hur många datorer är för många?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har ni inte skrivit artikel om exakt samma innan eller börjar jag bli gammal?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Mironi:

Har ni inte skrivit artikel om exakt samma innan eller börjar jag bli gammal?

Gå till inlägget

Tänker du kanske på typ RX 5700 osv? Eller har jag missat att dom gjort detta med RX 9070?

Visa signatur

Main
MOBO: Gigabyte B550M DS3H, CPU: AMD Ryzen 5 5600, RAM: 2x16B @ 3600MHz, GPU: ASUS TUF Gaming RX7800XT, SSD: WD BLACK SN750 SE 1TB nVME, 2x1TB Sata SSD, Chassi : Fractal Design Node 804, PSU: Corsair RM1000e, Skärm: Philips 27M1N3500LS.

Spare/kontor
MOBO: MSI Z95 Gaming 5, CPU: Intel Core I5 4790K @ 4.5GHz, RAM: 4x8GBB @ 1600MHz, GPU: Sapphire RX 5700 (Flashat till XT), SSD: totalt 2TB S-ata, Chassi : Corsair 300 (Nånting), PSU: Coolermaster 750Watt, Skärm: Philips 34" Curved 100Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

https://www.techpowerup.com/341187/flashing-xt-bios-on-amd-ra...

Går från 220W till 300W dock...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av kelthar:

Är inte 9070 XT bara typ 9-12% snabbare än 9070? Så det betyder att man faktiskt får samma prestanda som ett XT typ?

Gå till inlägget

Kortet grå från 220W tdp till 304W, så typ 38% ökning, från 2520mhz boost till 2970mhz, så 17%, och från 2070mhz game clock till 2400 så ca 16% ökning.

Verkar täcka in nästan hela avståndet till ett typiskt 9070XT men man får se det lite som att detta motsvarar en väldigt rejäl överklockning och höjning av ström budget. Tvivlar på att 9070XT klarar av samma höjning i sin tur, men för att avgöra hur mycket skillnad det är mellan dem skulle man ju villa låsa upp ett 9070XT och se hur långt det kan pushas.

Det är ju inte jättekonstigt att om man tar två modeller som det inte är enorm skillnad på och massivt överklockar det sämre så kommer man komma nära det bättre.

Känns, måste jag säga, som att det var jävligt snåla frekvenser på non-xt Reaper nu när jag tittat på dem.

Visa signatur

Gamingrigg: MEG x570 ACE, 5950X, Ripjaws V 32GB 4000MT/S CL16, 6800XT Red Devil LE, HX1200i.
Laptop: XPS 9570 x GTX 1050 x 8300h + 16GB Vengeance 2666Mhz + Intel AX200
Valheim server: i7-8559 + Iris Plus 655 + 32GB + 256GB
Printers? Yes. Ender 5, Creality LD-002R, Velleman VM8600, Velleman K8200

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Mironi:

Har ni inte skrivit artikel om exakt samma innan eller börjar jag bli gammal?

Gå till inlägget

Ja det är jag ganska säker på, i alla fall något slags pill så att man fick xt versionens mer generösa energifönster.

Visa signatur

Ryzen 5 7600
Rx 9070
32Gb

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Mironi:

Har ni inte skrivit artikel om exakt samma innan eller börjar jag bli gammal?

Gå till inlägget

Tänker du på denna?

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar