Vad är det värt i SEK?

1
Vad är det värt i SEK?

Jag vill eventuellt sälja lite äldre hårdvara, men undrar vad man kan begära i SEK idag?

Intel Core i7-6700K
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION
Corsair CMD16GX4M4B3200C16 DOMINATOR PLATINUM 16GB (4 x 4GB) DDR4 DRAM 3200MHz
2x ASUS GeForce GTX 960 4GB STRIX DC2 OC

Samtliga delar fungerar felfritt. Har mest kört KODI och WoW på ovanstående. Jag har inte kvar förpackningarna.

Vad kan man begära för allt eller per styck om man skulle vilja kränga?

Kanske 500-600kr för CPU,MB och RAM. GTX960 kanske 200kr styck.

Jag skulle säga runt 500kr per grafikkort och sen cpu, moderkort och ram för kanske en tusenlapp så omkring 2k totalt? Någon annan får gärna hoppa in och tycka till så jag inte är ute och cyklar här.

Edit: Min uppskattning kanske var i högsta laget....1500kr totalt kanske är mer rimligt.

Jag skulle säga runt 500kr per grafikkort och sen cpu, moderkort och ram för kanske en tusenlapp så omkring 2k totalt? Någon annan får gärna hoppa in och tycka till så jag inte är ute och cyklar här.

Edit: Min uppskattning kanske var i högsta laget....1500kr totalt kanske är mer rimligt.

Man får inte 500kr för ett GTX960, finns GTX980 för 400kr köp nu pris på tradera.

Kring tusenlappen för Mobo-CPU-RAM paketet. Grafikkorten kan vara i ovan nämnt intervall. Svårtsålt över 500kr.

CPU/mobo/ram får en rätt snäv intressegrupp nör det saknas officiellt stöd för Windows 11. Kanske 700kr.

För GPU kanske 250kr.

