Om du lär dig älska din smärta kommer du känna dig älskad var dag.
- Plats
- som gud är min närvaro ofrånkomlig
- Registrerad
- Nov 2005
Har en Sonoff Smart Switch liggandes. Tänkte ersätta den befintliga strömbrytaren på en vanlig lampsladd med denna. Som synes är N och L tydligt utmärkta. Hur viktigt är det att de kommer rätt? Svårt att veta vilket är vilket på en vanlig sladdkontakt som kan vändas hur som helst i vägguttaget.<Uppladdad bildlänk>
då vi har växelström spelar det för funktionen mindre roll, anslut bara på samma sätt på båda sidor.
sätt blå på N och brun på L
- Registrerad
- Dec 2002
då vi har växelström spelar det för funktionen mindre roll, anslut bara på samma sätt på båda sidor.
sätt blå på N och brun på L
Den bryter ju bara L. N går rakt igenom. Har läst lite att man helst skall bryta fasen,L , men nu kan det bli att den bryter nollan istället beroende hur man vänder kontakten. Men det spelar kanske som du säger ingen roll. Den vanliga brytaren på lampsladden bryter ju också bara en av trådarna.
- Snabbkoll: Arc, Geforce eller Radeon?40
- 98" TCL råd på black week281
- Användare uppdaterar RX 9070-VBIOS för högre prestanda7
- Sonoff Smart Switch - Fas och nolla?2
- Ingen Linux-våg när Windows 10 går i graven209
- Senaste klarade spel?1,1k
- Hur mycket betalar du för bredband?574
- Tips till er som har lådan på golvet.47
- Vilken serie såg du senast?2,7k
- Hjälp med översyn av komponentval 4k-spelburk0
- Säljes Borderlands 4 spelkod
- Säljes Massa spelkoder till salu
- Säljes Arctic Liquid Freezer II - 280mm
- Köpes DDR3-minnen sökes
- Köpes Am4 5600x/5700/5700x/5800x
- Skänkes Förstärkare Sansui AU-X 301 I
- Säljes Samsung Galaxy Watch 6 44mm LTE
- Säljes AOC AGON AG276QZD2 27” OLED 240 hz
- Säljes Pixel 10 Pro 128GB Svart
- Köpes 1080p skärm med hög hz & DDR5
- Användare uppdaterar RX 9070-VBIOS för högre prestanda7
- Snabbkoll: Arc, Geforce eller Radeon?40
- Asus visar ny teknik för kabelfri strömförsörjning25
- Apollo A6000 är en komplett Amiga-klon14
- Fläktstyrningsprogram byter ut riskfylld drivrutin21
- Kommentar: Intel ♥ Nvidia – men var lämnar det oss?31
- Ubiquiti lanserar slimmade NAS‑enheter23
- Första Strix Halo-handhållna här – för 17 000 spänn35
- SweClockers klämmer på det senaste från Logitech22
- Ingen Linux-våg när Windows 10 går i graven209
Externa nyheter
Spelnyheter från FZ
- EA Sports FC 26 idag
- Silent Hill f nästan lika bra som Silent Hill 2-remaken, tycker kritikerna idag
- Tv-serien Fallout boostade antalet Fallout-spelare med nära 500 %, visar analys idag
- Vilket Metal Gear-spel vill du se som nästa remake? igår
- Shift Up teaser om något skräckrelaterat till Stellar Blade igår