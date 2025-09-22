Sonoff Smart Switch - Fas och nolla?

Skrivet av aragon: då vi har växelström spelar det för funktionen mindre roll, anslut bara på samma sätt på båda sidor.

sätt blå på N och brun på L Gå till inlägget

Den bryter ju bara L. N går rakt igenom. Har läst lite att man helst skall bryta fasen,L , men nu kan det bli att den bryter nollan istället beroende hur man vänder kontakten. Men det spelar kanske som du säger ingen roll. Den vanliga brytaren på lampsladden bryter ju också bara en av trådarna.