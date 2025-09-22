Forum Datorer och system Smarta hem Tråd

Sonoff Smart Switch - Fas och nolla?

Sonoff Smart Switch - Fas och nolla?

Har en Sonoff Smart Switch liggandes. Tänkte ersätta den befintliga strömbrytaren på en vanlig lampsladd med denna. Som synes är N och L tydligt utmärkta. Hur viktigt är det att de kommer rätt? Svårt att veta vilket är vilket på en vanlig sladdkontakt som kan vändas hur som helst i vägguttaget.

Har en Sonoff Smart Switch liggandes. Tänkte ersätta den befintliga strömbrytaren på en vanlig lampsladd med denna. Som synes är N och L tydligt utmärkta. Hur viktigt är det att de kommer rätt? Svårt att veta vilket är vilket på en vanlig sladdkontakt som kan vändas hur som helst i vägguttaget.

då vi har växelström spelar det för funktionen mindre roll, anslut bara på samma sätt på båda sidor.
sätt blå på N och brun på L

Den bryter ju bara L. N går rakt igenom. Har läst lite att man helst skall bryta fasen,L , men nu kan det bli att den bryter nollan istället beroende hur man vänder kontakten. Men det spelar kanske som du säger ingen roll. Den vanliga brytaren på lampsladden bryter ju också bara en av trådarna.

