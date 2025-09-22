Inga fler Drivers för 900-/1000-serien, överlever man ändå ?

robin_nerf
Läste att Nvidia strax slutar att producera drivrutiner till 900- och 1000-serien, påverkar det mig ?
Jag började spela Dying Light: The Beast i helgen vilket inte var ett problem för mitt 1070ti (8gb) men problem uppstod istället för den andra burken som besitter ett 970 (4gb), så tänkte se om man kan få tag på ett begagnat 1070/1080 för ändamålet men blev då osäker på om det är någon idé inför vad som kommer om ca 3v från Nvidias sida med upphörande drivrutiner ?
Tänker bygga nya datorer i början på nästa år (i hopp om att 5000-super då också anländer).
