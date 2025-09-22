- Registrerad
- Feb 2005
Hjälp med översyn av komponentval 4k-spelburk
Hej och tack på förhand för att du läser detta!
Jag har idag en rätt gammal burk som förvisso funkar men jag har fått ögonen på en ny skärm som då kräver att jag gräver ett riktigt jäkla djupt hål i plånkan.
Skärmen jag funderar på är den nya Asus ROG Strix XG32UCWG 32" OLED 4K UHD dvs 165Hz-varianten, tror den dyrare är onödig för mig. Gillar 4k OLED och gillar att inte behöva skruva ner ögongodiset för mycket. Så GPU i listan nedan kanske är aningen klen?
Hjälp mig gärna att se över det hela.
Förklaringsposter - först och främst gillar jag att handla hos min hovleverantör och då behöver ju grejerna vara i lager i närtid iaf.
Chassie - Enda lådan med ljuddämpning och plats för 5,25"-enhet och utan fönster som inte kostar 3000+(?).
CPU - Finns det annan att välja just nu för allt annat än redigering osv?
GPU - Verkar vettig i tester. Klockar bra verkar det som om man nu skulle behöva det. Jag kommer sannolikt köpa ny GPU till GTA VI om jag känner mig själv rätt, annars hade jag troligtvis hostat upp för ett 5090 redan nu - så betänk gärna det i er utvärdering så jag slipper köpa nya komponenter i övrigt nytt om två år.
Moderkort - Rätt dyrt men verkar vara bra i temptest samt att det stödjer pcie5 till grafikkort (jag vet, onödigt nu, men om två år? Här finns säkert mycket bättre tips.
RAM - Ok kylning och får plats under Noctua-kylaren jag gillar, jag har exakt noll koll på hastigheter och grejs så hjälp mig gärna här.
Hårddisk - Känner inte att jag behöver pcie5 men däremot behöver jag bra drivisar så WD verkar ju funka.
5.25"-enhet - Jag har en rejäl backlog på att rippa min skivsamling efter den gamla läsaren gick sönder och denna ska vara bland de bättre som går att köpa just nu gällande säkerhet i avläsning.
CPU-kulare - Noctuas största.. varför? Jag köper alltid Noctuas största. Helt utan annan eftertanke än att de alltid levererat hos mig.
Nätagg - Ville ha ett 1,2kW för kommande GPU och ev CPU. Men inte betala Seasonic med Noctuapriser. Onödigt? Vad vet jag ..