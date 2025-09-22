Hjälp med översyn av komponentval 4k-spelburk

Hej och tack på förhand för att du läser detta!

Jag har idag en rätt gammal burk som förvisso funkar men jag har fått ögonen på en ny skärm som då kräver att jag gräver ett riktigt jäkla djupt hål i plånkan.

Skärmen jag funderar på är den nya Asus ROG Strix XG32UCWG 32" OLED 4K UHD dvs 165Hz-varianten, tror den dyrare är onödig för mig. Gillar 4k OLED och gillar att inte behöva skruva ner ögongodiset för mycket. Så GPU i listan nedan kanske är aningen klen?

Hjälp mig gärna att se över det hela.

Förklaringsposter - först och främst gillar jag att handla hos min hovleverantör och då behöver ju grejerna vara i lager i närtid iaf.