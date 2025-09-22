Någon som vet om det går att koppla en felkodsläsare från Biltema till datorn?

Eller jag vet att det går, via en mini usb-kontakt som finns på undersidan.

Felkodsläsaren har en inbyggd display, men jag undrar om man t ex kan uppgradera programvaran i felkodsläsaren, eller kanske få ut mer info om man kopplar till en dator?

MaskinvaruID: USB\VID_0483&PID_5265&REV_0200

Tacksam för all feedback.

Den bifogade bilden visar när den är kopplad till datorn.

Det är denna felkodsläsare:

https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstr...