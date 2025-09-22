Guldstrand
Medlem
●
Någon som vet om det går att koppla en felkodsläsare från Biltema till datorn?
Eller jag vet att det går, via en mini usb-kontakt som finns på undersidan.
Felkodsläsaren har en inbyggd display, men jag undrar om man t ex kan uppgradera programvaran i felkodsläsaren, eller kanske få ut mer info om man kopplar till en dator?
MaskinvaruID: USB\VID_0483&PID_5265&REV_0200
Tacksam för all feedback.
Den bifogade bilden visar när den är kopplad till datorn.
Det är denna felkodsläsare:
https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstr...
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.