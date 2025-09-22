Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Koppla en felkodsläsare från Biltema till datorn?

Koppla en felkodsläsare från Biltema till datorn?

Någon som vet om det går att koppla en felkodsläsare från Biltema till datorn?
Eller jag vet att det går, via en mini usb-kontakt som finns på undersidan.

Felkodsläsaren har en inbyggd display, men jag undrar om man t ex kan uppgradera programvaran i felkodsläsaren, eller kanske få ut mer info om man kopplar till en dator?

MaskinvaruID: USB\VID_0483&PID_5265&REV_0200

Tacksam för all feedback.

Den bifogade bilden visar när den är kopplad till datorn.

Det är denna felkodsläsare:
https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstr...

