Synology NAS

Hej!

Jag är inne på att köpa en NAS för att lagra mina bilder på. Men tycker det är en djungel så tänker jag börjar här och ser om någon har en till salu ?

Behöver egentligen inte vara synology heller men gillar deras app man kan ha i mobilen med för att synka över bilder.

Kom gärna med förslag om ni har andra märken till salu !

