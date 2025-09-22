Synology NAS

Hej!
Jag är inne på att köpa en NAS för att lagra mina bilder på. Men tycker det är en djungel så tänker jag börjar här och ser om någon har en till salu ?
Behöver egentligen inte vara synology heller men gillar deras app man kan ha i mobilen med för att synka över bilder.
Kom gärna med förslag om ni har andra märken till salu !
Jag fick tag i en äldre NAS med 8TB i för 1000kr på Tradera. Funkar klockrent till media lagring. Huruvida den stöds av appen låter jag vara osagt. För att klara appen verkar dom kräva DMS 7 och uppåt. Tänkte jag informerar om det ifall du hugger nått begagnat så kolla vilken DMS som är max på den maskinen.
Tack för info ! Det uppskattas.
Jag glömde ju såklart nämna att det var en Synology jag köpte. Ibland är man bra otydligt.
