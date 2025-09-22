Dags att pensionera trotjänaren – Behöver hjälp med nya bygget (budget ~28k)

TL:DR

Ny dator med budget på ca 28k kr

1440p spelande och då främst nya bf6, men gärna så "framtidssäker" budgeten tillåter

Behöver era råd kring mitt förslag, om jag tänkt rätt (se bild nedan)

Hej på er!

Nu har det gått nästan 9 år sedan jag fick väldigt goda komponentråd härifrån. Så pass goda råd att jag fortfarande kör med den datorn än idag faktiskt.

Det är alltså bland annat en Intel core I7 6700K och ett GTX 1070 8GB som snurrar i min låda fortfarande.

Men jag känner att det börjar bli dags att kolla på något nytt, så jag vänder mig till er och er expertis åter igen, såhär 9 år senare.

Vad är jag då ute efter den här gången?

Först och främst spelandet och då i minst 1440p med så höga grafikinställningar jag kan inom budget. Mitt primära spel kommer vara battlefield 6, som verkar vara ett rätt optimerat spel utifrån mitt test med betan på mina gamla komponenter.

Men jag har även börjat fundera på att dra igång lite mer singleplayer spel igen, som nya Mafia spelet och James Bond exempelvis. Men mer exakt vad, det får framtiden visa. Tanken är väl att vara redo för mer, så gott det går inom budgeten.

Så vad får det kosta?

Har tänkt mig att någon slags yttersta smärtgräns går runt 28 000kr (jäklar vad dyrt allt blivit sedan sist).

Jag vill inte bygga själv och Inet gjorde det så bra sist så tänker vi kör där igen.

Windows köper jag separat

Har lagt 2st 2TB hårddiskar, tänkte en för windows/övrig lagring och en för spelen, har varit så tröttsamt att minnet tagit slut i min nuvarande burk och vill helst inte börja med att behöva installera en till disk direkt

Extra fläktarna fick jag tips från inets chatt

Mitt förslag - Såhär ser det ut nu

Jag har kollat runt här bland trådarna, funderat fram och tillbaka och försökt läsa på lite om frames per krona osv. trots min okunskap kring ämnet och tillslut landat i detta förslag:

https://www.inet.se/datorbygge/b1702958/luftkyld-5070ti-850w

Så vad tror ni? Är jag på rätt väg i mina komponentval? Moderkortet är jag speciellt okunnig på känner jag. Andra komponenter har jag försökt läsa på om hur tysta dom är samt hur bra omdömen dom har i övrigt.

Är detta en balanserad setup eller borde jag optimera mer? Eller bör jag tänka om helt?

Jag är verkligen supertacksam på förhand för all ev. hjälp ni kan bistå med!