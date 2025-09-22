Uppdatera BIOS utan Bitlocker återställningsnyckel. Ej kompatibel med Windows 11.

Hej på er, skulle verkligen uppskatta er hjälp!

Det är dags för mig att uppdatera till Windows 11 och köpa en ny processor (tex Ryzen 9 5950X). Detta har medfört en del komplikationer som jag hoppas ni kan hjälpa mig med, ska först beskriva situationen.

Det började med att min dator berättade att support för Windows 10 upphör snart, samtidigt som den berättade att min enhet inte är kompatibel med Windows 11 pga maskinvarubegränsningar. Jag har nu fått tips om att det troligen beror på TPM och/eller Legacy boot. Jag vill även köpa en ny processor då min nuvarande är gammal och inte klarar av det jag vill.

Som jag förstått det bör jag uppdatera till den senaste BIOS-versionen innan jag installerar ny processor. För att uppdatera BIOS bör man ha sin Bitlocker återställningsnyckel, vilket jag inte har. Jag har kollat mitt Microsoft-konto och den finns inte där, även om enheten finns där. Har läst flera trådar på Reddit, men har ändå inte lyckats hitta nyckeln. Utan den vågar jag i nuläget inte uppdatera BIOS ifall jag blir utelåst och måste återställa hela datorn. Mitt moderkort är mitt ex gamla moderkort, så jag har funderat på om nyckeln finns på hans konto, men jag vet inte ens vilken "del" som nyckeln är kopplad till (alltså moderkort, ssd, microsoft-konto, cpu osv), vet ni? Min Windows licens är också återanvänd från när mitt ex jobbade på en datorbutik och han samlade på sig ett gäng, kan nyckeln då kanske finnas med någon helt random? Å andra sidan är ju licensen "min" nu då den finns på mitt microsoft-konto.

Så ena delen av det jag vill göra är ju uppdatera till Windows 11. Om vi förutsätter att jag inte kommer hitta Bitlocker återställningsnyckeln:

Kan jag säkert gå in i BIOS för att ändra TPM och det där med Legacy boot utan nyckeln? Förutsatt att det är TPM/legacy boot som är problemet, kan jag då uppdatera till Windows 11 utan att uppdatera BIOS? (alltså kan jag uppdatera till windows 11 utan att behöva nyckeln?)

Även om jag lyckas/inte lyckas uppdatera till Windows 11 på ovan sätt så vill jag i slutändan byta ut min processor. Om jag då uppdaterar BIOS först och Bitlocker aktiveras (gör det alltid det?) så kommer jag vara utelåst och behöva återställa datorn.

Hur funkar det med Windows vid en sån återställning? Räcker det att jag loggar in med mitt microsoft-konto så uppfattar den licensen, eller kommer jag behöva licenskoden? När man återställer datorn förloras ju alla filer, men om jag flyttar över allt jag har till en av hårddiskarna och tar ut den ur datorn så måste det väl fortfarande finnas kvar? Kan jag fortfarande komma åt filerna efter jag stoppat in hårddisken i den återställda datorn, eller kan jag då behöva återställningsnyckeln igen? Om jag bara lämnar en helt tom hårddisk på datorn innan jag uppdaterar bios och gör en återställning av datorn, kommer då windows installeras på den hårddisken? Kan jag på så sätt alltså "flytta" windows från min nuvarande hårddisk till den tomma jag sätter in? Jag har i princip landat i att jag inte kommer hitta nyckeln och kommer behöva återställa datorn. Har någon gjort det förut på ett sätt där man behåller alla sina filer? (jag är ju inte utelåst än utan har ju all möjlighet att förbereda)(Kan det va någon idé att lägga saker på OneDrive? har 1TB där)

Operativsystem: Windows 10 pro N

Processor: Ryzen 5 2600x

Moderkort: x470-f gaming (BIOS-version 4024)

Minne: 2×8GB Kingston Fury Beast DDR4

Grafikkort: RTX 4060 OC

SSD:

Crucial BX100 250 GB (denna har OS på sig)

Samsung 970 EVO Plus M.2 NVMe 250GB

Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB