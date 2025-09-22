Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Död pixel på ny skärm

Har precis köpt en Asus skärm på elgiganten (min första skärm jag äger), i för sig visningsexemplaret men ändå. Kollade på den i butiken och såg inga direkta fel, men när jag kommer hem och sätter igång ett spel ser jag en grön pixel MITT på skärmen. Den syns ju bara tydligt när det är mörkare färger på skärmen men känns ju sjukt tråkigt... Hur petig får man vara? Hittar ingen exakt info om elgigantens pixelpolicy. Någon som har erfarenhet om detta?

Du kan ju lämna tillbaka den på öppet köp bara. Säkert nån annan kund som har lämnat tillbaka den pga. pixelfelet och därför den var billigt "demoex".

Ah, ja sant... Han sa bara att det var visningsex så tänkte ej så mycket på det. Ska man säga nått om pixelfelet? Har jag rätt att lämna tillbaka ändå, trots att den är använd? Känns dumt att inte säga något om gröna pixlen, liten håla och alltid samma människor som jobbar där så känns så fel att ljuga😅 Skrev till kundtjänstchatten på elgigantens hemsida som rekommenderade reklamation i butik.

Håller med om föregående att bara lämna tillbaka den men var beredd på mothugg i butiken. Elgiganten är dom värsta att ha o göra med när det kommer till garanti och återköp.
Vågar inte köpa mer än damsugarpåsar och och rakapparater från dom.

Skulle inte rekommendera reklamation, just eftersom butikerna då börjar hänvisa till pixelpolicyn som troligen inte täcker färre än X döda pixlar. Du kan ju informera om den döda pixeln efter att returen är gjord, så de kan informerna nästa kund den säljs till om de vill.

Allt finns på hemsidan, jag ser inga problem med att vara ärlig dvs att du gärna bytt till annan som inte har pixelfel om möjligt annars får du returnera. Visningsexemplaret kan väl givetvis ha "synliga spår av användning" vilket så klart kan ge diskussion om detta pixelfel fanns med i beskrivning eller att det finns synliga spår av externt "våld".

Det ska helt enkelt inte vara några problem, men har sett andra fall där allt är ett problem hos Elgigangen (samt andra). Vill därmed inte lova dig något.

14 dagars prova på
Dessutom får du som kund hos Elgiganten 14 dagars öppet köp på flera produkter med öppnad förpackning, förutsatt att produkten inte har synliga spår av användning. Vid retur av öppnade/använda produkter kommer vi att bedöma om returen kan accepteras. Om produkten har synliga spår av användning, måste vi neka returen. Produkten ska returneras i originalförpackning, såvida inte produkten köptes utan förpackning (t.ex. Outlet-produkter).

Undantag:

Programvara, TCG, spel och film med bruten förpackning. För produkter som laddas ner digitalt är ångerrätten förbrukad när du har fått åtkomst till licensnyckeln.
Mobiltelefoner med bruten förpackning köpt i fysisk butik.
Hygienprodukter med bruten försegling (tandvård-, hårvård-, kroppsvård- och hårborttagningsprodukter, in-ear hörlurar/headset).
Byggsatser med bruten förpackning (Lego mm)

