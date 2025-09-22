Död pixel på ny skärm

Skrivet av amlenim: Ah, ja sant... Han sa bara att det var visningsex så tänkte ej så mycket på det. Ska man säga nått om pixelfelet? Har jag rätt att lämna tillbaka ändå, trots att den är använd? Känns dumt att inte säga något om gröna pixlen, liten håla och alltid samma människor som jobbar där så känns så fel att ljuga😅 Skrev till kundtjänstchatten på elgigantens hemsida som rekommenderade reklamation i butik. Gå till inlägget

Allt finns på hemsidan, jag ser inga problem med att vara ärlig dvs att du gärna bytt till annan som inte har pixelfel om möjligt annars får du returnera. Visningsexemplaret kan väl givetvis ha "synliga spår av användning" vilket så klart kan ge diskussion om detta pixelfel fanns med i beskrivning eller att det finns synliga spår av externt "våld".

Det ska helt enkelt inte vara några problem, men har sett andra fall där allt är ett problem hos Elgigangen (samt andra). Vill därmed inte lova dig något.

14 dagars prova på

Dessutom får du som kund hos Elgiganten 14 dagars öppet köp på flera produkter med öppnad förpackning, förutsatt att produkten inte har synliga spår av användning. Vid retur av öppnade/använda produkter kommer vi att bedöma om returen kan accepteras. Om produkten har synliga spår av användning, måste vi neka returen. Produkten ska returneras i originalförpackning, såvida inte produkten köptes utan förpackning (t.ex. Outlet-produkter).

Undantag:

Programvara, TCG, spel och film med bruten förpackning. För produkter som laddas ner digitalt är ångerrätten förbrukad när du har fått åtkomst till licensnyckeln.

Mobiltelefoner med bruten förpackning köpt i fysisk butik.

Hygienprodukter med bruten försegling (tandvård-, hårvård-, kroppsvård- och hårborttagningsprodukter, in-ear hörlurar/headset).

Byggsatser med bruten förpackning (Lego mm)