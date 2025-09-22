Ny build 60k budget

Hej!

Har ögonen på att skaffa ny PC och har en budget på 60k, give or take.

Är absolut inte teknisk eller expert när det kommer till komponenterna, men vet att jag vill ha en build med 5090 och 9800x3d. (Enbart gaming)

Har även haft ögonen på Lian li's Chrome vision Chassi, men vet inte hur bra den är i samband med ett komplett bygge.

Tar emot alla tips och råd.

Kan dessvärre inte bygga datorer själv, då jag har fysiska hinder, så om ni även vet vart man kan få en bra och kvalitetfokusserad montering, hade det varit ett stort pluss.

Mvh,