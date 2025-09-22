Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

AMD FSR 4 fungerar med Radeon RX 6000-serien

Melding Plague

AMD FSR 4 fungerar med Radeon RX 6000-serien

Men den högre bildkvaliteten kommer på bekostnad av prestanda.

Läs hela artikeln här

Medlem

Poängen är väl inte så mycket att offra prestanda för bildkvalitet som att man kan sänka den interna renderingsupplösningen och få bättre prestanda med motsvarande bildkvalitet.

Sen skall det också sägas att det är gott om caveats här, inklusive att nedgradera en drivrutin to 23.9.1.

5900X | 6700XT

Medlem

Funkar utmärkt på RX 7900 XT här med en mindre prestandaskillnad mot FSR 3

Ryzen 7 5800X3D | RX 7900 XT | OLED G6 G60SD

Medlem

Tack för att det når förstasidan, men när kommer det ett helt test med RDNA2 och RDNA3 från er? 🤔

CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Samsung Odyssey Neo G8 4K 240Hz. MONITOR:2 Optix MAG274R 27" 1080p 144Hz MONITOR/Tv:3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.

Medlem

Får väl hoppas det kommer officiellt stöd för det lite längre fram, inte direkt som att dagens spel (inte minst med UE5) är särskilt lättdrivna eller väloptimerade.

