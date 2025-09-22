Gainward RTX 2080 Phoenix 8GB

Säljer detta då jag skaffat ett 5070.

Lirat på utan konstigheter.

Ingen kartong men ligger i en esd påse.

Inte ägt kortet jätte länge då det satt i en dator jag köpt. Men har bytt kylpasta, padsen var fortfarande fina och ”fuktiga”, kört några pass på time spy extreme med 67c som max.

Lämnar 48h garanti för den som vill testa och se så att allt funkar.

Hämtas eller frakt mot förskottsbetalning via swish.

Läs hela annonsen här